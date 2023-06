Arsenal | ecco quale sarà il futuro di Jorginho

... se Mudryk va al Chelsea per 100 milioni e se l'può spingersi fino a 122 milioni per ...dalle sue caratteristiche ci sono oggi in Europa Così giovani e con ulteriori margini di crescita...... Usmanov sapeva in anticipo delle intenzioni belliciste di Vladimir Putin Fattiil tesoro ...Vergine Trust e giudici Ma non sono queste le uniche proprietà congelate all'ex azionista dell'. ...... ma il discorso è un altro: il progetto per il prossimo anno è restare all'che può diventare la squadra più importante d'Inghilterra. Lui sta bene lì, ha un campionato molto importante da ...

Milinkovic-Lazio, si allontana l'ipotesi Arsenal: ecco cosa blocca l'operazione Lazio News 24

Jorginho vuole restare all'Arsenal. Il suo agente, Joao Santos, è irremovibile sul fatto che l'ex centrocampista di Napoli e Chelsea rimarrà a Londra, nonostante il forte interesse del club per Declan ...Il West Ham continua a fare muro. Il club londinese, secondo il Daily Mail, avrebbe rifiutato anche la terza offerta dell'Arsenal per Declan Rice: 122 milioni di euro da pagare in ...