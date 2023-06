Archivio storico Enel | ora intervenga il Quirinale L’Aipai sul trasferimento | Spreco di soldi e patrimonio a rischio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 giugno 2023)dell’di Napoli, il Comitato che si batte per scongiurarne ildal padiglione “America Latina” della Mostra d’Oltremare alla campagna di Pastorano, ora si rivolge direttamente al presidente della Repubblica affinché“con la Sua autorevolezza per rinviare un’operazione che manca ad oggi ancora di un nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania. Un’operazione che sottrae alla fruizione della comunità degli studiosi e dei cittadini, non solo napoletani, undocumentario di rilevante interesse nazionale e questo senza nessuna reale giustificazione”. “Le chiediamo quindi – continua la missiva – di aiutarci anche ad attivare al più presto il famoso Tavolo tecnico di cui sopra, in modo che si possa ...