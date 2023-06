Approvato il taglio del cuneo fiscale | ecco i vantaggi per i lavoratori

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La riduzione ammonta al 7% se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili. Per il ministro Calderone è importante il dialogo con i sindacati e l’attenzione ai Neet

Il provvedimento prevede fino a settembre anche ildell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema solo per il gas. Nessuna proroga invece per i crediti di imposta....... con importanti novità , daldel cuneo fiscale agli incentivi per l' occupazione giovanile . ... frutto di uno degli emendamenti presentati al testo del DDL di conversionedurante il ...... anche alla luce deldel 50% delle Uoc del nostro Presidio, che da quattro passeranno a due ...dal documento recentemente prodotto sul riordino della Rete Ospedaliera che dovrà essere...

Da sabato 1 luglio inizia il taglio del cuneo fiscale che consentirà di ridurre i costi a vantaggio dei lavoratori fino al 31 dicembre. Il Decreto Legge Lavoro ha ottenuto la fiducia della Camera ...Dopo due sedute all’insegna dell’ostruzionismo da parte delle opposizioni, la Camera ha votato la fiducia sul decreto Lavoro del governo ...