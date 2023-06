Antonella Fiordelisi | la sua linea di gioielli si arricchisce con una novità | l’annuncio

(Di mercoledì 28 giugno 2023), la suadi“The Queen Scaccomatto” sicon unavia social, è a tutti gli effetti un vulcano di sorprese. Grazie al talento e alla determinazione,sta realizzando importanti progetti ed inoltre è sempre in giro per l’Italia prendendo parte a numerose esperienze. L’ex gieffina sta prendendo lezioni di canto e sui social ha già mostrato alcune performance canore.è piena di sorprese, e i fan che la seguono da moltissimi anni lo sanno benissimo. Da un’avventura all’altra, ogni giorno, l’ex gieffina sta dando il meglio di se spaziando tra un ruolo e l’altro. Perè un momento ...

Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la giovane e amata ex gieffina ha rivelato di essere rimasta in contatto con tutti i suoi ex compagni di avventura, tranne. Martina ...dopo il Grande Fratello Vip si prepara per Tale e Quale Show L'influencer ha la passione per il canto e, proprio per questo motivo, ha già pubblicato un suo singolo alcuni anni ...Martina Nasoni svela se sente ancora Nikita edopo il GF Vip https://t.co/CG2butvxRZ #gfvip #nikiters #BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 27, 2023

Grande Fratello Vip, Martina Nasoni vuota il sacco su Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha rivelato ComingSoon.it

Archiviata, almeno per il momento, la storia d’amore con Edoardo Donnamaria , Antonella Fiordelisi è determinata sui prossimi obiettivi da raggiungere. Dopo aver lanciato la sua ...La showgirl Antonella Fiordelisi approda a Tale e Quale Show Clamorosa indiscrezione dopo gli ultimi indizi disseminati sui social Dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria la bella Antonella ...