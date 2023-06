Antonella Fiordelisi | clamoroso | sbarca a Tale e Quale Show? Indizi sui social

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lagirlapproda a? Clamorosa indiscrezione dopo gli ultimidisseminati suiDopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria la bellanon ha perso un solo secondo del suo tempo. La modella ed ex concorrente del GF Vip negli ultimi giorni si è mostrata particolarmente attiva sui, dove hanno attirato la curiosità dei fan in particolar modo alcune storie. In entrambe l’ex gieffina si cimentava in due esperienze canore, un’imitazione di Francesca Michielin e l’altra di Mina, dellaè una fan assidua. Una riproposizione del brano Nessun grado di separazione e e Se telefonando ...

Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, la giovane e amata ex gieffina ha rivelato di essere rimasta in contatto con tutti i suoi ex compagni di avventura, tranne. Martina ...dopo il Grande Fratello Vip si prepara per Tale e Quale Show L'influencer ha la passione per il canto e, proprio per questo motivo, ha già pubblicato un suo singolo alcuni anni ...Martina Nasoni svela se sente ancora Nikita edopo il GF Vip https://t.co/CG2butvxRZ #gfvip #nikiters #BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 27, 2023

Grande Fratello Vip, Martina Nasoni vuota il sacco su Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha rivelato ComingSoon.it

Un noto personaggio dello spettacolo ha deciso di rompere il silenzio in merito ad alcuni strani e incomprensibili comportamenti avuti dal conduttore tv Gerry Scotti. Continuate a leggere per scoprire ...Nel corso di una diretta fiume su Instagram, Diamante si è espresso su diversi temi, soffermandosi anche sulla fine dei Donnalisi ...