Antisemitismo | stop alle maglie numero 88 Perotti | ' Non sapevo delle implicazioni | ora giusto abolirle'

Ogni strumento per contrastare l'è da utilizzare, bisogna isolare certi personaggi nel calcio come nella vita'. Perotti peraltro era stato anche tra i testimonial del FARE Action Week, ...... il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giuoco calcio Gabriele ...La Lazio, inoltre, durante l'anno ha ribadito più volte il suo impegno nella lotta all', aiutando le autorità anche a individuare il tifoso con la maglia 88 e la scritta "Hitlerson" al ...

Lotta all'antisemitismo, nel calcio stop alla maglia numero 88 Dire

E' stata sottoscritta nelle scorse ore una dichiarazione di intenti tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andre ...Mai più il numero 88 sulle maglie. È arrivata ieri la decisione del Viminale: dalla prossima stagione nessun calciatore potrà scendere in campo con la maglia 88. Il motivo