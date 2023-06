Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | giovedì 29 giugno

Vediamo insieme ledelle Trame delle Puntate della soap opera turcaAmara , in onda dal 3 al 7 luglio 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà ...Amara: Uzum porta Hunkar da Adnan e Leyla... Uzum si era nascosta nell'automobile di Demir per giocare, ed ha scoperto dove quest'ultimo ha portato Adnan e Leyla . Quando lo Yaman ...Amara,del 29 giugno: La rivelazione di Uzum Uzum confessa ad Hunkar di sapere dove si trovano Adnan e Leyla, i figli di Zuleyha che Demir ha portato lontano dalla casa per punire ...

Anticipazioni Terra Amara, colpo di scena fatale: trovato il corpo senza vita MovieTele.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Nelle prossime puntate di Terra amara, Hatip Tellidere trova la morte per mano di un personaggio della soap opera.