Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 28 giugno

(Di mercoledì 28 giugno 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 28Steffy chiede a Liam di non lasciarla sola e di trascorrere la notte a casa con lei e i bambini. Lui accetta di buon grado. Nel frattempo, Carter (Lawrence Saint-Victor) chiede a Quinn come vadano le cose con Eric, avendo l’impressione che tra i due ci siano dei problemi; ma Quinn non sospetta che proprio in quel momento il marito è a letto con Donna e cerca di non rispondere alle domande del legale. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una estranea ...