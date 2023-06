Animali | sequestrati 559 uccellini pronti per essere venduti come richiami

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Stroncato traffico di uccelli selvatici, plauso del WWF. Trasportavano illegalmente dalla Polonia verso l’Italia uccelli selvatici appena nati, prelevati direttamente dai nidi e destinati ad alimentare il mercato della caccia convivi. Ovviamente lo facevano dietro pagamento di ingenti somme di denaro.559Questa rete criminale è stata sgominata grazie all’operazione condotta a Udine dall’Arma dei Carabinieri, in particolare dalla sezione?Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno deglidel Raggruppamento Carabinieri CITES di Roma, insieme con i militari del Nucleo Carabinieri CITES di Perugia e al Centro Anticrimine Natura di Udine. Per il WWF si tratta di un importante risultato che dimostra le grandi capacità investigative della specialità forestale ...