ANGI | seconda tappa del Road Show Innovazione Piemonte che punta a sostenere i giovani e il territorio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023), trasformazione digitale, transizione energetica e riqualificazione urbana. Questo e molto nella manifestazione indetta per la mattinata di mercoledì’ 28 giugno dalle 9,00 alle 13,00 presso la splendida cornice della Sala delle Mura del Castello di Novara sito in P.za Martiri della Libertà , 3 – 28100 Novara (NO). L’iniziativa è promossa dall’– Associazione NazionaleInnovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Regione, il CSIe con il patrocinio del Comune di Novara. Apmento che rientra all’interno del progetto territorialepartito lo scorso maggio con il grande successo nella prima...