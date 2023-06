Anche in Molise l’effetto Schlein si vedrà la prossima volta

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il, che cinque anni fa è stato ribattezzato – in maniera a mio avviso enfatica – “l’Ohio d’Italia”, regala ai pentapiddini l’ultima di una lunga serie di batoste. L’Armata Brancaleone tanto radical e poco chic, aggregatasi in Umbria nell’autunno 2019 (senza fortuna) e itinerante dalla Liguria alla Calabria, dalla Lombardia al Friuli-Venezia Giulia (con esiti persino peggiori), ha fermato la sua rotta in quel di Campobasso. Nella piccola regione si replica un passaggio noto e ribattezzato dal campo largo al camposanto. L’unione tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle corrisponde in termini numerici ai due terzi de L’Ulivo di Prodi e ha lo stesso peso del centrosinistra di Rutelli. Se gettassimo lo sguardo ancora più indietro nel tempo, troveremmo una forchetta di voti simile (32-37 per cento) nel Fronte Democratico Popolare di Togliatti-Nenni e ...