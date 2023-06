Ancelotti-Everton | risoluzione amichevole della causa legale

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’allenatore del Real Madrid, Carlo, dopo aver intentato unacontro l’all’inizio di questo mese, ha risolto in viail caso con il suo ex club. Il tecnico aveva citato in giudizio il club inglese ad inizio mese per alcuni bonus concordati con l’oligarca russo Alisher Usmanov. Lo scrive il Guardian che riporta le parole dell’avvocato di: “Carloe l’Football Club hanno raggiunto unaloro controversia. Carlo ha un rispetto duraturo e un profondo affetto per i tifosi del club e augura loro e al club il meglio per il futuro”. L’, scrive il Guardian, non ha rilasciato commenti. ...

Real Madrid manager Carlo Ancelotti and former club Everton have settled their High Court dispute. The Italian's lawyers filed claims against the Toffees relating to 'general commercial contracts and ...Carlo Ancelotti, the former Everton manager, has recently arrived at a favourable settlement with his past club. The Italian tactician had been embroiled in a legal dispute over an outstanding bonus ...