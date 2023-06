Amici | il cantante non si nasconde più | presenta a tutti il nuovo fidanzato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) PERSONAGGI TV. Luca Vismara, notoe ex concorrente del talent show “”, ha recentemente annunciato ufficialmente la sua relazione con il modello Peter Seggio tramite Instagram. Da diverse settimane, i follower di Vismara su Instagram avevano notato la presenza costante di Seggio nelle sue storie, ma solo ora è stato svelato il vero significato di questa vicinanza. Leggi anche: Mattia Zenzola, dopo “” arriva la rivelazione su Maria De Filippi Leggi anche: Giordana Angi, la star dioggi è irriconoscibile: come è diventata L’exdisvela la sua relazione con il modello Peter Seggio Nel corso del weekend appena trascorso, Luca Vismara ha condiviso una foto sulla sua pagina Instagram, accompagnata da un dolce messaggio: “Hai paura dell’amore ...

...molti ospiti edel brand e del panorama musicale italiano, in una festa memorabile in pieno stile glo. "AIR" vede Dardust tornare a collaborare sia con Noemi che con Lazza . Tra la...Ancora due sold out per ildi Albachiara , che si esibirà davanti a un pubblico di oltre ... Con la benedizione dei mieiMaradona e Pino Daniele. Da Salerno a Napoli, la conquista dello ...... 'Ci saranno una serie diche salgono sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti ... Love Mi 2023, Fedez e il cartellone su Luis Sal A proposito di Fedez , ilsi rende ...

Annalisa, tutti i dettagli sul matrimonio: tra gli invitati i nomi più ... Velvet Music

Non è un bel momento per il cantante Lewis Capaldi. Il video dell'artista nel suo ultimo concerto a Glastonbury è diventato virale. Il motivo La sindrome di Tourette, di ...Il cantante 31enne, concorrente di Amici 17, ha trovato l’amore Sul social ufficializza pubblicando storie insieme all’uomo che gli fa battere il cuore Non sono solo amici, come inizialmente si credev ...