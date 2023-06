Altro colpaccio a parametro zero | rivoluzione-Milan | chi arriva sulla fascia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Perso Tonali e preso Ruben Loftus-Cheek, ilora fa sul serio per rinforzare le sue fasce. I profili preferiti per la destra sono stati quelli di Samuel Chukwueze del Villareal e di Christian Pulisic del Chelsea. Due affari non semplicissimi, ma sui quali Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando. La prima scelta sembrava essere il nigeriano del Sottomarino Giallo, ma le alte richieste del club spagnolo hanno complicato il tutto. Il contratto di Chukwueze è in scadenza tra un anno, per questo ilnon vorrebbe spendere più di 20 milioni. Da quanto filtra, il Villareal richiede una cifra tra i 30 e i 40 milioni. Simile, ma non uguale, la situazione di Christian Pulisic, sul quale ilsembra aver intensificato i contatti nelle ultime ore. Il Chelsea, per lasciarlo partire, chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni. ...