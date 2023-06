(Di mercoledì 28 giugno 2023) Parla di tutto, James. Della Mercedes W13 del 2022 , della W14 del 2023 e di quella che verrà, in unche per la casa della Stella dovrà essere nuovamente vincente. Ci vuole tempo e ...

Concessioni galleria del vento luglio - dicembre 2023: la nuova tabella Gli errori compiuti con la W13 del 2022ha detto chiaramente che le fiancate non sono state il problema principale: " ..."La mia povera mamma, di recente, mi ha dato qualche lezione di canto",Phair. "Ho un ... l'album ha ispirato tutta una nuova generazione di autrici, da Sophiedei Soccer Mommy a Sadie ......Paul Mitchell, presidente IAC. "È stato un onore per la IAC che la nostra gara sia stata ... Referente per i media:Fried, ( IAC@onemorevolley.com ) " Gli stakeholder IAC sono ...

Allison racconta: l'errore con la W13, la cura per la W14 e le speranze per il futuro Autosprint.it

Il direttore tecnico Mercedes, in una lunga intervista con Auto Moto und Sport, ha parlato di come Mercedes stiamo lavorando per risolvere gli errori commessi con il modello del 2022, nella speranza d ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...