Allegri adesso ha paura | la voce-bomba che ribalta la Juventus

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Gli offrono un sacco di soldi (90 milioni, per la precisione) per farsi tre anni sereni in Arabia Saudita e ha una tifoseria che spera se ne vada. Pure la dirigenza nuova in fondo spera. Eppure Maxnon molla. Resta contro tutto e tutti e, anzi, raddoppia la posta in gioco. Certo, ha già un contrattone, mica è povero e i figli dei suoi figli sono già ampiamente sistemati, ma ha preso questa decisione a prescindere dai soldi. Si è trasformata in una sfida personale. Da tempo è indispettito dal clima che si è creato attorno a lui, sia dentro sia fuori la. Si sente poco capito perla stagione appena conclusa che, a suo dire, ha gestito alla grande, andando oltre i propri compiti e le responsabilità di un allenatore. La vecchia dirigenza che lo ha ingaggiato non c'è più e la nuova non lo ama, soprattutto per via dell'ingaggio pesante da 7 ...