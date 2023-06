Alleanze? No a schemi preimpostati La risposta no-sense della Schlein

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Chiederemo alle altre opposizioni di lavorare insieme", dice la leader dem in tv. Ma la sua strategia delleè confusa: l'incompatibilità tra 5s e terzopolisti è destinata a far divampare le contraddizioni

Si illustra infatti come crearecoinvolgendo gli stakeholder per generare cambiamento ... Insomma tanti esempi, schede eche vanno bene per tutti. 'Quello che conta' conclude Sinesi 'è ...Quale sarà il nuovo perimetro delleper il Pd E, soprattutto, come orientare la scelta ... Non bastano più i vecchi. Il "Campo largo" è stata una soluzione innovativa, all'epoca. Ora, ...Nel quadro delleesistenti, il contributo principale che l'Italia può dare alla sicurezza ... che non possono però riproporrefallimentari adottati in passato da alcuni alleati , ma ...

Elly Schlein sulle alleanze: "No a schemi preimpostati, parliamo di tematiche" La7

Segui Tag24 anche sui social Giornata importante per la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, volata a Bruxelles per riunire la delegazione PD al Parlamento Europeo. Sarà l’occasione per d ...«Il risultato del voto in Molise rappresenta il compimento di tutti i fallimenti e le deficienze della compagine di opposizione. Ora possiamo proprio dire che hanno toccato il fondo». Paolo Natale, po ...