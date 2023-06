Allarme pulci di mare a Cerveteri | i consigli degli esperti | cosa fare e come prevenire le punture

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Èsulla spiaggia della Marinaper ledi. Diversi bagnanti, bambini e adulti, sono rimasti vittime da quelli che glidefiniscono: ‘Piccoli crostacei’ che sul corpo hanno delle spine ed alcune di esse pungono. A fronte di una situazione di preoccupazione delle persone che sono state ‘colpite’ dalle cosiddettedi, non si tratterebbe di una situazione pericolosa. Tra gli altri, è stato il biologo e docente di Scienze Naturali, chimiche e biologiche, Antonio Pizzuti Piccoli a fornire rassicurazioni in merito. Gligarantiscono che non ci sono pericoli Il biologo ha chiarito che per quanto ledei piccoli insetti siano fastidiose, in quanto provocano bolle pruriginose, non si ...