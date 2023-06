Ha aggiuntocollezione una ulteriore violazione del "codice ministeriale", che si applica a ex ...tribuna sul più letto tabloid del Paese " nazionalpopolare rispetto agli amori della sua......una descrizione dei criteri utilizzati per definire la retribuzione e l'avanzamento di, ... Con l'obiettivo appunto di far valere, se necessario, il dirittoparità retributiva. Infine, le ...Lavede una prima svolta nel 2004 quando l'allora governatore Fazio lo nomina accompanying ... contro una media nazionale per la stessa categoria nel privato pari a 30.836 euro Vai...

Ieri il Consiglio di Amministrazione della San Marino Rtv ha ufficializzato la nomina di Andrea Vianello a Direttore Generale. Vianello, giornalista e dirigente Rai dal 1990, è entrato formalmente all ...Parla lo scrittore spagnolo, che ha raccontato gli anni dell'Eta. Nel nuovo romanzo, “Figli della favola”,protagonisti sono due terroristi pasticcioni: «Ma non significa essere meno assassini» ...