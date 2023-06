AlixPartners - Cina sempre più superpotenza globale dell' Automotive

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il mercato automobilisticoha ormai imboccato un percorso di graduale ripresa guidata dalla, Paese destinato a diventare "unae quattro ruote perché al primatoa domanda interna aggiungerà il ruolo di primo esportatore al mondo. quanto emerge dalla ventesima edizione del GlobalOutlooka società di consulenza, secondo cui quest'anno saranno venduti, in tutto il mondo, 83 milioni di veicoli, il 5% in più rispetto al 2022 grazie "all'allentamentoe tensioni sulle forniture, come quelle dei semiconduttori". Inoltre, tra il 2024 e il 2027, la crescita si attesterà in media al 3% annuo, con le elettriche che continueranno a sostenere la ripresa e le endotermiche che ...

Ottimisti insull'elettrificazione: nel 2035 l'attesa è che i veicoli a batteria rappresentino la maggioranza dei volumi globali: 59% negli Usa, 82% in Europa e 66% in. E mentre, ......& Coutry head Italy di, spiegando che nel 2025 la produzione di semiconduttori sara' a livelli tali da rispondere pienamente alla domanda del comparto auto. In questo contesto, la......del settore " dati alla mano " è stata fornita dalla ricerca presentata dasulla base ... Come un tempo la, il mercato in India sta crescendo in maniera vertiginosa, è altamente ...

"La Cina si sta prospettando come una 'superpotenza' dell’Automotive", afferma Dario Duse, Country Leader Italia di AlixPartners. "Controllo della tecnologia, supporti governativi, competitività di ...Pechino superpotenza: primo mercato e primo Paese esportatore. Superato il Giappone È la Cina la nuova superpotenza automotive. Il traguardo sarà raggiunto quest'anno insieme alla conferma della leade ...