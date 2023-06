Alfa Romeo Tonale 2023 entra nella flotta dei Carabinieri

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Confermando un legame storico ,, come tante, entrerà presto in servizio presso i. Il Suv medio del Biscione aveva fatto il suo esordio con l'Armaparata del 2 ...

Confermando un legame storico , Tonale , come tante, entrerà presto in servizio presso i Carabinieri . Il Suv medio del Biscione aveva fatto il suo esordio con l'Arma nella parata del 2 giugno in occasione della festa della Repubblica. ...La nuovaTonale entra ufficialmente all'interno della flotta delle vetture dell'Arma dei Carabinieri . Nella giornata di oggi, infatti, è stata simbolicamente consegnata una Tonale Hybrid che fa ...Si conclude con laSpider Duetto , del 1966: si tratta di uno dei modelli più longevi della storia della, nonché di uno dei simboli più rappresentativi della casa di produzione ...

Alfa Romeo: il vero rilancio avverrà con questo modello che sarà il più venduto ClubAlfa.it

Saranno circa 400 le Alfa Romeo Tonale del primo lotto con configurazione specifica che verranno destinate ai nuclei radiomobile in tutta Italia ...