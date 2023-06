(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl sulla sicurezzale e la delega per la riforma del, che impone diverse strette: per ubriachi e drogati alla guida, ma anche per chi usa il cellulare al volante, sarà tolleranza zero. Prevista anche una stretta per i neopatentati. Ma, in tema di alcol, cosa viene? La novità principale è quella del cosiddetto "", ilche impedisce la messa in moto se il tasso alcolemico supera lo zero.

Serve un tasso alcolemico pari a zero per mettersi al volante se si è stati già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza, con obbligo di montare sull'auto il cosiddetto ''. Il ......già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza e obbligo di montare sull'auto l', il ... nuove sanzioni per la sosta vietata, nuove normeztl e 'chiarezza' sugli autovelox. Gli ...... strettaregole Per la precisione, ad essere colpito sarà soprattutto chi guida sotto l'... per gli stessi, di installare il cosiddetto '' , una sorta di etilometro on the road nel quale ...

Alcolock sulle auto, cos'è e come funziona il dispositivo previsto dal Codice della Strada Sky Tg24

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il disegno di legge che contiene le norme per la sicurezza stradale e le riforme del codice della strada. Sono le proposte del Ministero di Salvini all’inse ...Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, martedì 27 giugno, un disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della strada, che prevede una […] ...