Alcolock | ecco cos' è il dispositivo previsto dal nuovo Codice della Strada

Martedì 27 giugno il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge che modifica il codice della strada attuale . Le novità rispetto all'attuale riguardano soprattutto alcol, droga, ...Per i recidivi è previsto l'obblido fi installare a proprie spese sul veicolo un "', un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da ...tutti i dettagli. LE PAROLE DEL MINISTRO MATTEO SALVINI "Nel Codice della Strada abbiamo messo ...già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza e obbligo di montare sull'auto l', il ...

Alcolock: ecco cosa è, chi dovrà averlo e come funziona Avvenire

I recidivi. In caso di recidiva, ovvero se si viene sorpresi una seconda volta a guidare un auto con una quantità eccessiva di alcol in corpo, ci sarà l’obbligo di montare l’Alcolock sull'auto: un ...Tra le nuove misure del codice della strada previste dal governo Meloni c’è anche l’alcolock, un dispositivo che sta attirando molta attenzione visto che (come suggerisce il nome stesso) impedisce l’a ...