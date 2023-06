Alcolock | cos' è e come funziona

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In base alle regole del nuovo codice della strada, sarà installato nelle auto di chi è già stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Impedisce al mezzo di accendersi se chi guida è positivo all'alcol

Serve un tasso alcolemico pari a zero per mettersi al volante se si è stati già condannati per aver guidato in stato di ebbrezza, con obbligo di montare sull'auto il cosiddetto ''. Il ...Chiamatoper comodità, il suo nome può essere scritto anche come IID (Ignition Interlock Device) o BAIID (breath alcohol ignition interlock device), e serve proprio a bloccare l'utilizzo ...Cosa prevede il ddl e'è l'. Cosa prevede il ddl . Ciclisti e norme sulla ztl . L'incidente di Casal Palocco . Cosa prevede il ddl. Arrivano da fonti del Mit le novità previste dal ddl ...

Alcolock sulle auto, cos'è e come funziona il dispositivo previsto dal Codice della Strada Sky Tg24

Revoca della patente a prescindere dallo stato di alterazione psicofisica e "alcolock" nel disegno di legge per la sicurezza stradale.Leggi su Sky TG24 l'articolo Alcolock sulle auto, cos'è e come funziona il dispositivo previsto dal Codice della Strada ...