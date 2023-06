(Di mercoledì 28 giugno 2023) «che mi, perché così midalla tossicodipendenza e dai miei errori». A parlare è, il noto imprenditore del web condannato per stupro, durante l’interrogatorio durato quasi tre ore in Procura. Si tratta della seconda tranche delle indagini per ulteriori, come altri episodi di violenze sessuali contro due ragazze, con lo stesso schema dell’utilizzo di cocaina e sempre risalenti tra settembre e ottobre 2020 (nonché pochi giorni prima della nota festa a Terrazza Sentimento in cui avrebbe subito abusi la 18enne prima vittima accertata).si è difeso davanti ai pm mantenendo la stessa linea del primo processo, ovvero che ...

è tornato davanti ai pm di Milano. L'imprenditore, che ha alle spalle una condanna di 6 anni, 11 mesi e 10 giorni, si sta difendendo dalle accuse della seconda tranche di indagini ...E' tornato davanti ai pm di Milano, l'ormai ex imprenditore del web già condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni e di nuovo in carcere da febbraio, per difendersi dalle accuse della seconda tranche di indagini chiusa ..."Meno male che mi avete arrestato, perché così mi avete salvato dalla tossicodipendenza e dai miei errori". A parlare è, il noto imprenditore del web condannato per stupro, durante l'interrogatorio durato quasi tre ore in Procura. Si tratta della seconda tranche delle indagini per ulteriori accuse, ...

Alberto Genovese ai pm dopo le nuove accuse: «Meno male che mi avete arrestato: mi avete salvato» Open

«Meno male che mi avete arrestato perché così mi avete salvato dalla dipendenza della droga». Alberto Genovese lo ha detto ai pm di Milano nell’interrogatorio che è andato in scena negli uffici del ...Tratto quotidianamente tematiche differenti che ruotano intorno alla politica, alla cronaca e al mondo dello spettacolo. Vorace di tutto ciò che è attualità, con un occhio "storico" rivolto al passato ...