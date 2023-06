Alberto Angela si sente Indiana Jones | «Voglio portare Harrison Ford nelle catacombe di Roma Senza serpenti»

(Di mercoledì 28 giugno 2023)riparte da domani su Rai 1 con “Noos – L’avventura della conoscenza”. Il programma erede di SuperQuark, ospitato nello studio del padre Piero, scomparso il 13 agosto 2022, aprirà con un’intervista ad. «Confesso che volevo conoscerlo da sempre. Per chiunque abbia la mia età, si occupi di storia, ami l’avventura,è un simbolo, ha formato generazioni di archeologi». Mentre nei cinema esce “e il quadrante del destino”,dice in un’intervista a Repubblica che di lui lo ha colpito «la semplicità, come tutti i grandi non si atteggia. In genere si dice che non bisogna incontrare i propri idoli perché ti deludono sempre un po’, posso ...

Perché il nuovo programma di si chiama Noos di Paolo Armelli Non solo Titanic: il boom del turismo ...

