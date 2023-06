Alba Parietti in bikini a 62 anni | «Per la società sono vecchia Per me è una conquista»

(Di mercoledì 28 giugno 2023)e la sua forma fisica a 62«da far invidia a tante giovani ragazze». Questo è il pensiero comune dei suoi fan che su Instagram hanno apprezzato la scelta di mostrarsi senza filtri, in, in barca nella vacanza a Ibiza. Cappellino di paglia, un filo di rossetto e occhiali da sole da «diva’80». «Per la», scrive la showgirl sui social rivendicando con fierezza il fatto di non sembrare prossima ai 62. Mettere da parte le insicurezze per mostrarsi al naturale, per i suoi follower, consiste nel dare una speranza alle tante sue coetanee che la seguono e che hanno imparato, come lei, ad accettarsi così comein ...

in costume senza filtri a 62 anni: "Vecchia secondo la società Non nella forma né nella sostanza" Alla vigilia del suo 62esimo compleanno, la conduttrice racconta il suo rapporto con il ...Perché Non sono una signora presentato dain cui alcuni vip si vestono in modo molto vistoso da donne, con trucchi e parrucche esagerati, andrà in onda domani in prima serata su Raidue. ...torna più provocante che mai. Da giovedì sera la rivedremo in prima serata su RaiDue con uno show che farà parlare: Non sono una signora , protagoniste le drag queen ovvero artisti che ...

Alba Parietti, che lezione alla sinistra: "Non siamo capaci di essere fascisti" Liberoquotidiano.it

«Sono vecchia secondo la società ma non lo sono né nella forma né nella sostanza». Così Alba Parietti commenta una sua foto in costume da bagno a Ibiza. Alla vigilia del suo 62esimo compleanno, la con ...Alla vigilia del ritorno in Rai con la prima tv del drag show a lungo rinviato, abbiamo parlato di GPA, Governo Meloni e diritti LGBTQIA+ con Alba Parietti.