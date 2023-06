Al via le riprese di Don Matteo 14 e anche i primi casting | foto dal set con Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta

ALESSANDRIA - Sono iniziate al locale "Di Noi Tre" di Alessandria ledel cortometraggio realizzato da Make a Film " Academy, accademia di cinema per ragazzi e ragazze delle scuole superiori. L'accademia è stata avviata a fine 2022 grazie al bando "Swipe It Up ...Lehanno preso ilieri 27 giugno 2023. Cast e attori protagonisti Stando alle ultime news riportate dal quotidiano La Provincia Pavese , a interpretare i due protagonisti saranno gli ...... all'atteso The Flash nelle sale fino ad Avatar: Ladell'Acqua, per chi se lo fosse perso al ... Ledel film, la cui sceneggiatura è conclusa , dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno e ...

Hanno ucciso l'uomo ragno, al via le riprese della serie TV sugli 883 Sky Tg24

Riprese al via a Monza per un nuovo film. I giovani registi monzesi Stefano Scala e Simone Arcidiacono lavorano su «Pot-Point Of Table ...Le riprese di Venom 3 sono ufficialmente partite, la conferma arriva da un primo video proveniente dal set di Cartagena.