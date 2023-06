Al via il ‘Ravello Festival’ | domenica si comincia con Wagner

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti2 luglio (ore 20), la musica torna ad essere protagonista su uno dei palcoscenici più belli del mondo, quello del Belvedere di Villa Rufolo, con il concerto che aprirà la 71esima edizione del Ravello Festival. È Richard, come da oramai consolidata tradizione, a dare inizio a una stagione che vedrà alternarsi grandi orchestre, grandi direttori e grandi solisti, talenti italiani ed eccellenze campane premiando lo sforzo di tutta la struttura organizzativa di un Festival firmato da Alessio Vlad, con un cartellone ampio e dall’offerta differenziata, ricco di produzioni ed esclusive appositamente pensate per il pubblico della Città della musica. Sarà Andrey Boreyko, direttore d’orchestra nato a San Pietroburgo e con una ricca carriera internazionale, a salire sul podio del concerto inaugurale. Boreyko dirigerà la ...

... nel Cortile di Palazzo Langosco (ingresso daCavour, 5), con lo spettacolo "Il Sosia " Vita ... critico musicale, giornalista ed ex direttore generale delFestival. Quest'opera è un ...... nel cortile di Palazzo Langosco a Casale Monferrato (ingresso daCavour, 5), si terrà l'evento ... critico musicale, giornalista ed ex direttore generale delFestival. Dicono gli ...L'idea dello staff di Robertaè stata quella di 'regalare' lezioni gratuite in maneggio ... Per prenotare il bonus contattare Horse AngelsWA al numero 0547403662