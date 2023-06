Al via il contest fotografico “Casoria Street Art”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 28 giugno 2023)vara la “Strada dell’Arte” con l’installazione degli ombrelli colorati accanto al murale di San Ludovico. La realizzazione della via più colorata della Città è stata salutata positivamente daini e non solo. Tante persone tra sabato e domenica si sono recate per un selfie nella strada che omaggia le atmosfere della più celebre Pink L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.