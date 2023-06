Al-Ahli | UFFICIALE | ecco Mendy dal Chelsea

L'Al -si è informata sulla situazione del laterale azzurro ma anche in questo caso nessuna offertarecapitata alla Roma, che attende gli sviluppi di entrambe le situazioni. Leggi i ...Ore 11.25 -Mendy all'Al -Ore 10.42 - Spalletti ha rifiutato l'offerta dell'Al - Nassr (Tmw) Secondo la redazione di Tuttomercatoweb, l'allenatore di Certaldo ha ribadito al club ...... ex Udinese e Samdpdoria, lascia la Serie A: èil suo ritorno al NEC Nijmegen. 13.30 - ... La notizia è la sua nuova destinazione: l'Al -in Arabia Saudita. Per l'ex Hoffenheim, 32 anni il ...

MD - Al-Ahli, offerta da 20 milioni al Barça per Kessié. Budget per arrivare a Brozovic Fcinternews.it

La proposta ventilata ieri alla fine è arrivata: l'Al-Ahli fa sul serio per Franck Kessié e come sostiene el Mundo Deportivo ha inviato un'offerta ufficiale da 20 milioni di ...L'Arabia Saudita tenta anche Dybala: la posizione della Roma e la volontà del calciatore sulla trattativa con l'Al Ahli ...