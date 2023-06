AIA | il 3 luglio la nomina degli arbitri per il 2023 24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’AIA ha comunicato la data per la decisioneimpegnati nella prossima stagione. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato pubblicato sul sito dell’AIA. COMUNICATO – Si terranno sabato 1e lunedì 3le riunioni del Comitato Nazionale dell’Associazione Italianache dovranno deliberare, rispettivamente, gli organici di, assistenti e osservatori per la Stagione Sportiva/2024, e le nomineOrgani Tecnici Nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano. Tutte le risultanze, comprese quelleorganici nazionali, saranno rese note nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 3 ...

L'decide le squadre arbitrali per la prossima stagione calcistica. Si terranno sabato 1e lunedì 3le riunioni del comitato nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri che dovranno ...Lunedì 3saranno ufficializzati gli organici degli arbitri per la prossima stagione di serie A. Lo ha reso noto l 'attraverso una nota pubblicata sul suo sito internet. Pochi giorni di attesa, ......corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 3alle ore 14 presso la sede della Figc a Roma, per la quale è prevista una diretta streaming su questo sito e sui social ufficiali dell'',...

Calcio: Aia, il 3 luglio gli arbitri per prossima stagione - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Aia decide le squadre arbitrali per la prossima stagione calcistica. Si terranno sabato 1 luglio e lunedì 3 luglio le riunioni del comitato ...SOVICILLE. Torna lo spettacolo dal vivo a Sovicille con un ricco cartellone di appuntamenti da domenica 9 luglio a giovedì 24 agosto. Prosa, danza e ...