Agricoltura | Mbago Ifad | Contro crisi alimentare investire in infrastrutture e digitale

Così Sara, Regional Director East and Southern Africa Division dell'Ifad, intervenendo a Roma i lavori del '2023 Ifad Innovation Day', forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed ...Così Sara, Regional Director East and Southern Africa Division dell'Ifad, intervenendo a Roma i lavori del '2023 Ifad Innovation Day', forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed ...

Agricoltura: Mbago (Ifad), 'contro crisi alimentare investire in ... Il Dubbio

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - “L’Innovazione non è una sfida facile, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo finanziare le infrastrutture e investire ...Qualche giorno fa il governo degli Stati Uniti ha dato il via libera alle aziende per la vendita di carne 'coltivata' in laboratorio, realizzata a partire da ...