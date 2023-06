Agricoltura | Ifad | ‘promuoviamo l’innovazione attraverso la sperimentazione’

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Le sfide delforniscono uno spazio sicuro in cui gli innovatori possono testare nuove idee mentre imparano dalla sperimentazione e dal coinvolgimento con gli utenti finali. Durante i nove mesi in cui si svolgono le sfide, i team hanno la possibilità di sviluppare le proprie idee e ricevere feedbackdiverse valutazioni che consentono di monitorare i propri progressi. Questo apprendimento continuo è amplificato dal tutoraggio da parte di espertiper garantire l’allineamento con le sue strategie nazionali. Lo ha detto Edward Gallagher, Lead Officer Change Delivery and Innovation Unit dell’, parlando, a margine del panel ‘Innovation Challenge Pitch Event’, dell’importanza delle sfide del. L'articolo ...

Lo ha detto Titta Maja - Luoto, direttore generale del dipartimento per le politiche di sviluppo della Finlandia, intervenendo a Roma i lavori del '2023Innovation Day', forum che riunisce ...Lo ha detto Titta Maja - Luoto, direttore generale del dipartimento per le politiche di sviluppo della Finlandia, intervenendo a Roma i lavori del '2023Innovation Day', forum che riunisce ...... creiamo un ambiente in cui l'innovazione diventa parte integrante del Dna dell'. La chiave per una cultura dell'innovazione è l'apertura e la collaborazione, creando spazi sicuri in cui le ...

Agricoltura, Ifad: "Nuove tecnologie per risultati migliori e più rapidi" Adnkronos

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Siamo nati come azienda ‘Porpouse driven’, con l’obiettivo di accelerare l’ecosistema dell’innovazione in Italia. Siamo il braccio operativo di Fondazione Cariplo, fra le ...Il nostro governo deve offrire supporto al lavoro innovativo, così come ai piccoli agricoltori. Ifad è un modello perfetto per la nostra policy e siamo lieti di supportarlo”. Lo ha detto Titta ...