(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "L'si è molto impegnata nell'innovazione e nel massimizzare il nostro impatto sul campo attraverso una maggiore innovazione. Stiamo promuovendo unache promuove la mentalità e l'impegno per aprirediper testare. Integriamo questo approccio con strumenti e linee guida, mettendo in evidenza le storie di successo nell'innovazione”. Lo ha detto Guoqi Wu, vice presidente, Corporate Services Department, dell', parlando a Roma al ‘2023Innovation Day', forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell', del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle ...

... 900 milioni di dollari, è destinata a promuovere l'e lo sviluppo rurale". È quanto ha dichiarato ieri Álvaro Lario, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo () ......l'e l'UNIDO delle Nazioni Unite e la Commissione europea, riporta Garowe on line . L'ambasciatrice Josefa Leonel Correia Sacko, commissario della CUA per l'economia rurale e l', ha ...... 900 milioni di dollari, è destinata a promuovere l'e lo sviluppo rurale". È quanto ha dichiarato ieri Álvaro Lario, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo () ...

Agricoltura: Ifad, 'promuoviamo cultura per nuove idee e spazi di collaborazione' Adnkronos

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “In Ifad abbiamo bisogno di nuovi approcci e di sfruttare le nuove tecnologie per ottenere risultati migliori che siano più rapidi e di maggiore impatto per i poveri. Ciò p ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Il mandato dell’Ifad sta trasformando le economie rurali e i sistemi alimentari rendendoli più inclusivi, produttivi, resilienti e sostenibili. A tal fine, investiamo in m ...