... creiamo un ambiente in cui l'innovazione diventa parte integrante del Dna dell'. La chiave per una cultura dell'innovazione è l'apertura e la collaborazione, creando spazi sicuri in cui le ......che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell', ...e migliorano le tecniche agricole per tutti i nostri paesi partner per i quali l'su ...Parlando dell'approccio dell'all'innovazione, Lario ha sottolineato che "la tecnologia rivoluzionaria non nasce dal nulla. È il risultato dell'assunzione di rischi, del permettere alle idee di ...

Agricoltura: Ifad, 'promuoviamo cultura per nuove idee e spazi di collaborazione' Adnkronos

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - 'In Ifad abbiamo bisogno di nuovi approcci e di sfruttare le nuove tecnologie per ottenere risultati migliori che ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - 'Il mandato dell'Ifad sta trasformando le economie rurali e i sistemi alimentari rendendoli più inclusivi, ...