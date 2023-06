Agricoltura | Ifad | ' nuove tecnologie per risultati migliori e più rapidi'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Inabbiamo bisogno di nuovi approcci e di sfruttare leper ottenereche siano piùe di maggiore impatto per i poveri. Ciò permetterà un aumento della crescita economica e dell'occupazione, la riduzione dei divari sociali e affrontare le sfide ambientali. Supportiamo l'ideazione di nuovi progetti, testandoli attraverso le sfide dell'innovazione e il loro potenziamento, per creare un ecosistema in cui l'innovazione possa prosperare". Così il presidente dell'Alvaro Lario, parlando a margine del ‘2023Innovation Day', forum in corso a Roma che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell', del settore ...

... 900 milioni di dollari, è destinata a promuovere l'e lo sviluppo rurale". È quanto ha dichiarato ieri Álvaro Lario, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo () ......l'e l'UNIDO delle Nazioni Unite e la Commissione europea, riporta Garowe on line . L'ambasciatrice Josefa Leonel Correia Sacko, commissario della CUA per l'economia rurale e l', ha ...... 900 milioni di dollari, è destinata a promuovere l'e lo sviluppo rurale". È quanto ha dichiarato ieri Álvaro Lario, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo () ...

Agricoltura: Ifad, ‘Innovation Day è opportunità per trasformare vita popolazioni povere’ La Sicilia

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “In Ifad abbiamo bisogno di nuovi approcci e di sfruttare le nuove tecnologie per ottenere risultati migliori che siano più rapidi e di maggiore impatto per i poveri. Ciò p ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Il mandato dell’Ifad sta trasformando le economie rurali e i sistemi alimentari rendendoli più inclusivi, produttivi, resilienti e sostenibili. A tal fine, investiamo in m ...