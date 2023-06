AEWxNJPW Forbidden Door 2023 – Review

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Domenica 25 Giugno alla Scotiabank Arena di Toronto, Canada, si è tenuta la seconda edizione di, pay-per-view che viene organizzato dalla All Elite Wrestling in collaborazione con la New Japan Pro Wrestling. Tredici match (avrebbero dovuto essere quattordici, ma Adam Cole vs Tom Lawlor è stato rimosso poche ore prima dell’inizio dello show a causa di un problema di salute dell’ex leader dell’Undisputed Era) e vari titoli di entrambe le compagnie in palio. Pertanto, di seguito i risultati e i miei pensieri sull’evento. I i ZERO HOUR KICK OFF i TAG TEAM MATCH Chuck Taylor, Trent Beretta, Rocky Romero & El Desperado vs Mogul Embassy’s Swerve Strickland, Brian Cage, Bishop Kaun & Toa Liona (12:23) Il primo match del pre-show è stato semplice e ha avuto alcuni momenti divertenti, tipo vedere El Desperado fare squadra con i Best ...