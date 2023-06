AEW | Ecco la data per Grand Slam a New York

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La AEW sta facendo passi da gigante per quanto riguarda i propri show con location da sogno. Basti pensare ad All In che avverrà in quel di Londra allo stadio di Wembley a fne agosto. Ma anche il mese di settembre sarà intenso per i ragazzi di Tony Khan in quanto oltre all All Out tornerà anche un altro evento oramai canonico,. LaStando al tweet di Andrew Zarian, la AEW tornerà a newall’Arthur Ashe Stadium il 20 settembre. Lo scorso anno il main event vide fronteggiarsi Moxley e Danielson.