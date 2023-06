Adr | Malagò | ' Leonardo da Vinci migliore d' Europa | ci congratuliamo con nostro partner'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - “Ancora una volta l'Aeroportodaè stato riconosciuto come miglior aeroporto d'e il Coni non può che congratularsi con uncon cui condividiamo una storia di successi, esempio di un'Italia che si fa conoscere e apprezzare nel mondo. Illegame con Aeroporti di Roma è solido e, in un sincero gioco di squadra, festeggiamo quest'importante riconoscimento, frutto del desiderio di migliorarsi sempre e di affrontare e vincere nuove sfide: la stessa ambizione e lo stesso impegno che mettono in campo ogni giorno i campioni dell'Italia Team” . Lo ha affermato, in una nota, il Presidente del Coni, Giovanni