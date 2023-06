Adesso i gufi che dicono? | lo sfogo di Rita Dalla Chiesa Subito dopo la morte del Cav

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Il Molise è la risposta più forte alle tante, troppe gufate cattive di questi ultimi giorni”. Cosìha commentato la vittoria schiacciante ottenuta dal centrodestra, che si è confermato alla guida della Regione in Molise. E pensare che alla vigilia delle elezioni si parlava di partita aperta a qualsiasi risultato, soprattutto alla luce dell'esperimento del “campo largo” di sinistra. Invece Francesco Roberti si è imposto in maniera netta, diventando governatore con il 62,4% delle preferenze. “Buon lavoro a lui e alla sua bellissima regione. E un grazie, sempre, al nostro presidente Silvio Berlusconi”, ha aggiunto la, che ha quindi dedicato un pensiero anche al defunto Cavaliere. Il suo partito è tutt'altro che morto: Roberti proviene proprio da Forza Italia e il ...

...e lo farò ma voglio cercare di difendere l'interesse nazionale e vi dico che discutere... Provenzano (Pd),Meloni imprigionata in una gabbia ideologica - "Presidente Meloni, lasci in pace i, ...Si percepisce solo il verso deiin questa stradina nelle campagne laziali. Ai lati ville più o meno lussuose, un maneggio, distese di ulivi. Ma la villa più bella, color cotto, "la più ...Aleggiano già isul futuro di Fi. "Berlusconi lascia un'eredità importante e non può sparire ... Sicuramenteci sarà un momento di riassetto ma durerà poco, continueremo a combattere senza ...