“Adesso basta | fatemi parlare” Fedez e Gerry Scotti | viene giù tutto | “Ignorante…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023)controe lui risponde. Siamo giunti al secondo capito del piccolo “dissing”, passateci questo termine giovanile per descrivere un piccolo battibecco social tra uno dei più grandi presentatori italiani e il rapper milanese.è iniziato quando il 26 giugno, sul canale di Muschio Selvaggio è stata caricata una nuova puntata del podcast, quella con Morgan cheha definito “toccante”. Il marito della Ferragni, con il nuovo conduttore Mister Marra, hanno intervistato il giudice di X Factor e le cose sono andate bene. E proprio in questa sede si è parlato anche di. >> “600mila euro”., il caso con Luis Sal prende una piega pesante: accuse e parole forti Per chi non lo sapesse infatti, il presentatore ...