Addio Osimhen | si scalda l’asse con l’Atalanta | maxi operazione da 170 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo l’arrivo di Garcia, che prende il posto di Spalletti, sulla panchina del Napoli, la società inizia le prime mosse nel mercato. Il club partenopeo ha stilato una lista di eventuali obbiettivi che proverà a sondare nei prossimi giorni, idee concordate anche con l’allenatore francese. Ma il Napoli non pensa solo al mercato in entrata. Qualora, infatti, dovessero arrivare offerte irrinunciabili De Laurentiis si siederebbe al tavolo per valutare. A interessare particolarmente gli altri club sono gli attaccanti, ma se Kvaratskhelia è arrivato appena un anno fa, e né la società né il giocatore stanno valutando una divisione, un attaccante che potrebbe fare le valigie e partire è Victor. Seva via, il Napoli punta allaconIl nigeriano, come tutta la squadra, ha ...