Addetto alle pulizie spegne un congelatore ma dentro ci sono importanti campioni di cellule | spazzati via decenni di ricerca scientifica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Con un solo gesto ha spazzato viadi, e provocato danni per milioni di dollari: il responsabile è undelle, che mentre stava svolgendo le sue mansioni al Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy (New York), ha spento per errore ildi un laboratorio, che conservava al suo internodie materiali didi grande valore. La vicenda risale al 14 settembre 2020 ma è salita alla ribalta solo in queste ore. Secondo quanto raccontato dal Times Union, l’, totalmente inconsapevole di quello che sarebbe accaduto, ha premuto l’interruttore che ha disattivato il: ...