Achille Lauro fa arrabbiare Fedez a Love Mi e canta palesemente in playback | ecco come ha reagito il rapper

Completamente gratuito, ha visto alternarsi sul palco artisti come, Angelina Mango, Annalisa, Articolo 31/J - Ax, Lazza, Tananai. "Anche il pubblico ha l'Autotune", si legge in un altro ...Anche quest'anno, in Piazza Duomo a Milano si è svolto il noto concerto musicale ' Love Mi ', ideato da Fedez . Molti fan si sono accorti del comportamento di, invitato sul palco a cantare la hit 'Mille' e della reazione di Fedez . L'obiettivo principale di questa iniziativa è la raccolta di fondi per sostenere la 'Fondazione Together to go'. ...Il Love Mi di Fedez , il concertone benefico organizzato dal rapper in piazza Duomo a Milano e svoltosi martedì 27 giugno con la partecipazione, tra gli altri, di, Angelina Mango , Tananai , Annalisa e gli Articolo 31 , non è particolarmente piaciuto a Enrico Silvestrin , che ha voluto esprimere pubblicamente il suo pensiero. Tramite il suo ...

L’evento di piazza Duomo si impone in tv e soprattutto sui social, dove irrompe nelle tendenze: da Chiara Ferragni eternamente inquadrata a Fedez “senza amici” ...L’elenco degli artisti coinvolti includeva nomi come Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax e molti altri. Enrico Silvestrin, figura di spicco di MTV sin dai suoi esordi, ha ...