Accadde oggi | 28 giugno 1867 | nasce a Girgenti Luigi Pirandello

1980: Nasce a Bari Valeria Vaglio, cantautrice e autrice. Avanti TAGS 28 giugno , Scotty Moore , Valeria Vaglio La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale ©...1964 - Sabrina Ferilli: Romana doc, è una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneoInventato il saxofono, assassinato a Sarajevo l'arciduca d'Austria, l'aereo di ...Il processo si riferiva a quantola sera del 3 giugno 2017, quando tra la folla che seguiva ... Appendino: ricorrerò in Cassazione "si è concluso il processo d'appello per i tragici eventi ...

Accadde oggi: 27 giugno, almanacco del giorno Globalist.it

Le presidenti dell'Associazione per la verità su Ustica ringraziano il capo dello Stato per il messaggio inviato in occasione dell'anniversario della strage. Invitano a non perdere la speranza di fare ...Con il ritiro Yevgeny Prigozhin in Bielorussia dopo la rivolta di sabato scorso del gruppo Wagner nei confronti del Cremlino, sono tantissimi gli ...