Acampora e Moncini puntano i piedi rovinando i piani di Carli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa rosa di Marcello, per il momento, ha più spine che petali. I calciatori di cui il direttore sportivo vorrebbe disfarsi sono ancora legati al Benevento e quelli su cui vorrebbe puntare ritengono esaurito il loro ciclo al Benevento. Situazione non semplice che costringe il direttore tecnico ad agire con cautela, tra la necessità di rinforzare e rifondare l’organico da consegnare a Matteo Andreoletti e l’imperativo di non gravare sui conti societari, alla luce di introiti che non saranno certamente paragonabili a quelli delle ultime stagioni.La strategia è chiara, ma tra il dire e il fare ce ne passa., ad esempio, ripartirebbe volentieri da, ma sia il centrocampista che l’attaccante (al quale è stata recapitata la lettera di convocazione per il ritiro di Roma) ...