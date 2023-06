Abusivi Pizzofalcone | Schifone | “Bene gli sgomberi | ora il Comune si attivi per il riutilizzo”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Terza operazione contro gli occupantidi via Egiziaca a, 35. Un plauso alle forze dell’ordine e alla Procura, insieme alla Prefettura e al, che hanno deciso di riportare la legalità, in una situazione che stava diventando paradossale, dopo anni d’immobilismo e lassismo. Azione che dimostra la volontà del Governo di intervenire contro un odioso fenomeno malavitoso. Adesso, però, palazzo San Giacomo deve provvedere immediatamente a stilare un progetto di rifunzionalizzazione e di riallocazione dell’immobile. Altrimenti rischiamo di ricadere negli stessi errori e nelle stesse conseguenze nel giro di qualche mese”. Lo afferma Luciano, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. “Nel cosiddetto ...

Ennesimo sgombero a Napoli, al civico 35 di via Egiziaca a, dove, questa volta, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno notificato un decreto di sequestro a 20 persone che, secondo quanto emerso dalle indagini ......Procura partenopea è stato eseguito dalle forze dell'ordine a carico di 20 persone individuate quali occupantidi 19 immobili nel plesso di edilizia pubblica di via Egiziaca a35 ......ed è stato eseguito questa mattina dalle forze dell'ordine a carico di 20 persone individuate quali occupantidi 19 immobili nel plesso di edilizia pubblica di via Egiziaca a35, ...

Abusivi Pizzofalcone, Schifone: "Bene gli sgomberi, ora il Comune si ... anteprima24.it

20 persone identificate come occupanti abusivi di 19 immobili nel complesso di edilizia pubblica di via Egiziaca a Pizzofalcone a Napoli ...NAPOLI – Questa mattina le Forze dell’Ordine hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, a carico d ...