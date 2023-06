(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nei festeggiamenti immediatamente successivi alla vittoria del campionato Primavera, una delle prime dediche del presidente del, Saverio Sticchi Damiani, è andata al direttore sportivo dei giallorossi,. Sticchi Damiani ha precisato quantoci tenesse a raggiungere un risultato del genere, al culmine di un progetto triennaleal ritorno in Salento nel 2020. Nella trionfale notte di Reggio Emilia, però,non era presente a festeggiare con la sua squadra, così come non era a Monza nel giorno della prodigiosa salvezza ottenuta sul gong: da tantiormaifrequenta pochissimo lo stadio, lui sostiene a seguito di un Fiorentina-Torino che mise a dura prova le sue coronarie. Il dirigente di Vernole è una ...

... missione Pongracic a titolo definitivo Corvino e Trinchera: missione Pongracic a titolo definitivo 28/06/2023 - 11:10 Redazione Sport 0 55- Come un martello pneumaticoCorvino dopo ...- Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore del: il tecnico, nato nell'agosto del 1975 in Germania e cresciuto a Pescara, ha firmato un ... con il direttore dell'area tecnica,Corvino. ...Roberto D'Aversa è in pole position per la panchina del. Il tecnico abruzzese è in cima alla lista del direttore sportivo dei salentini,Corvino, anche se al momento manca l'...

A Lecce Pantaleo Corvino ha chiuso un cerchio iniziato 20 anni fa. Ora il nuovo Il Foglio

La salvezza in Serie A, la vittoria nel campionato Primaver a e i tanti giovani lanciati. La prossima stagione parte con nuove scommesse: la prima è rilanciarsi rilanciando Roberto D’Aversa in panchin ...Rientrato al Wolfsburg per fine prestito, il difensore centrale croato potrebbe di nuovo vestire la maglia giallorossa. Continua la ricerca del portiere ...