A.d. di Terna Di Foggia nuova vice presidente di Go15

Giuseppina Di, amministratore delegato e direttore generale di, ha assunto la carica di vice presidente di Go15 (Go15.org), l'associazione mondiale dei cosiddetti 'Very large power grid operators' per ...Giuseppina Di, amministratore delegato di, ha assunto la carica di vice presidente di GO15 (GO15.org), l'associazione mondiale dei cosiddetti Very Large Power Grid Operators per la trasmissione dell'......pubblica l'avviso con l'elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente ... In particolare, gli interventi, per cui la società guidata da Giuseppina Diinvestirà ...

Terna: l'Ad Giuseppina Di Foggia nominata vice presidente di GO15 Italia Informa

Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, ha assunto la carica di vice presidente di Go15 (Go15. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna, ha assunto la carica di vice presidente di GO15 (GO15.org), l'associazione mondiale dei cosiddet ...